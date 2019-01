Stadt- und Regionalmuseum startet in diesjährige Vortragsreihe

von Doris Ritzka

14. Januar 2019, 12:08 Uhr

„Spuren und Orte jüdischer Geschichte in der Prignitz“, mit diesem Vortrag startet das Perleberger Stadt- und Regionalmuseum in die Vortragsreihe 2019. Am heutigen Montag, 14. Januar, um 19 Uhr wird Antje Reichel, die Leiterin des Prignitz-Museums am Dom in Havelberg, zu diesem Exkurs einladen.

Die jüdische Geschichte in der Prignitz beginnt mit dem Ausbau von Handelswegen im 14. Jahrhundert. Erster schriftlicher Beleg für die Anwesenheit jüdischer Kaufleute ist ein Schutzprivileg aus dem Jahr 1334.

Die Gründungslegende des Klosters Heiligengrabe, die Ausweisung aller Juden der Mark Brandenburg 1510, das Anwachsen der Gemeinden im 19. Jahrhundert und der Holocaust im Nationalsozialismus sind einige der Themen, die im Bildvortrag „Spuren und Orte jüdischer Geschichte in der Prignitz“ berührt werden. Antje Reichel gibt einen Überblick über die regionale jüdische Geschichte der Städte Kyritz, Perleberg, Wittstock, Pritzwalk, Havelberg, Lenzen, Wittenberge und Bad Wilsnack. Es werden außerdem Orte mit besonderen Aspekten wie zum Beispiel das Hachschara-Lager 1934 - 1941 in Havelberg vorgestellt, ist von Frank Riedel, Leiter des Stadt- und Regionalmuseums, zu erfahren.