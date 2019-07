Weisen : Sprechstunde nun in Breese

von Paul Grotenburg

31. Juli 2019, 07:53 Uhr

Das Amt Bad Wilsnack/Weisen informiert darüber, dass ab sofort die Sprechstunde der Mitarbeiter Soziales und Einwohnermeldeamt von Weisen nach Breese verlegt werde.

Der Amtsausschuss hatte dies in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die erste Sprechstunde, ist am morgigen Donnerstag von 15 bis 17 Uhr in der Waldschule Breese, Lüchstraße 9. Im dortigen Versammlungsraum im Kellergeschoss, findet die Stunde nun jeden Donnerstag statt. Zugang ist über den Haupteingang, ein barrierefreier Zugang ist über die Sporthalle möglich.