Perleberg : Sperrung in der Schuhstraße

von Doris Ritzka

02. August 2019, 05:00 Uhr

Am Mittwoch, 7. August, wird die Schuhstraße in Perleberg in Höhe des Grundstücks Nr. 23 in der Zeit zwischen 7 und 12 Uhr aufgrund von Gebäudearbeiten vollständig gesperrt werden. Für den Nahverkehr ist eine Umleitung über die Puschkinstraße, die Uferstraße und die Petersiliengasse vorgesehen, die nicht ausgeschildert wird. Dafür wird die Einbahnstraßenregelung in der Puschkinstraße verändert sowie das Halten und Parken eingeschränkt. Fußgänger können die Arbeitsstelle über den Gehweg passieren, heißt es vom Landkreis.