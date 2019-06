Stichwahl in Lenzerwische : Spannende Stichwahl erwartet

Zwei Stimmen fehlten Nadine Mewes im ersten Durchgang – sie möchte Impulse setzen. Amtsinhaber Klaus-Jürgen Borrmann will das Erreichte erhalten.

von Torsten Gottschalk

14. Juni 2019, 12:00 Uhr

In der Gemeinde Lenzerwische kommt es am Sonntag zur Stichwahl. Der langjährige Amtsinhaber Klaus-Jürgen Borrmann und seine Stellvertreterin Nadine Mewes wollen Bürgermeister werden. Beide treten für die Wählergruppe Lenzerwische an.

Im Gespräch stellen sie sich den Fragen von Torsten Gottschalk.



Warum wollen Sie Bürgermeister werden?

Klaus-Jürgen Borrmann: Ich bin seit 1990 ununterbrochen im Amt und damit der dienstälteste Bürgermeister in der Prignitz. Ich bin damals angetreten, um die Gemeinde in der neuen Zeit weiter nach vorn zu bringen. Nun möchte ich Erreichtes erhalten.

Nadine Mewes: Ich lebe seit 25 Jahren in der Lenzerwische, von Beginn an habe ich mich für die Gemeinde engagiert, das kulturelle Leben gestaltet und gefördert. Seit 2003 arbeite ich aktiv in der Gemeindevertretung, seit 2008 als stellvertretende Bürgermeisterin. Das Amt der ehrenamtlichen Bürgermeisterin wäre für mich eine neue Herausforderung, welches ich mit meiner ganzen Kraft beleben möchte.

Mit welchem Gefühl gehen Sie in die Stichwahl?

Borrmann: Mit einem guten Gefühl, weil aus meiner Sicht bisher alles positiv gelaufen ist.

Mewes: An dieser Stelle möchte ich mich zunächst für die vielen Wählerstimmen im ersten Wahlgang bedanken. Das hat mich berührt und mir Kraft gegeben, den Weg weiter zu gehen. Zur Frage: Ich gehe mit einem positiven Gefühl in die Stichwahl.



Wo sehen Sie die Lenzerwische heute, wo sehen Sie kurzfristige Ansätze, etwas anzupacken?

Borrmann: Ich sehe die Lenzerwische auf einem guten Weg. Wir haben Straßen und Plätze erneuert, es gibt drei Ortsgemeinschaftshäuser, den Wischehof und vier Feuerwehren. Um diesen Kurs zu halten, muss auf Grund der sinkenden Einwohnerzahlen mit den wenigen finanziellen Möglichkeiten, zielgerichtet und sparsam umgegangen werden. Kurzfristig ist für mich die Daueraufgabe, das Geschaffene zu erhalten.

Mewes: Unsere Lenzerwische ist einfach schön. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Die Wirtschaft ist geprägt durch Landwirtschaft und Tourismus. Dieses Potenzial müssen wir in unserer Gemeindearbeit stärker berücksichtigen.

Wir müssen zum einen die Interessen unserer Gewerbetreibenden aus Landwirtschaft, Tourismus und Handwerk vertreten, zum anderen die Ressourcen der Gemeinde nutzen. Hier denke ich an die Vermarktung des Wischehofes. Ein so schönes Objekt muss touristisch und kulturell mehr genutzt werden.

Ich finde, die Verbundenheit der Menschen ist in den letzten Jahren abhandengekommen. Die Begegnung ist ein wichtiger Baustein für den Zusammenhalt unserer Gemeinde. Deshalb möchte ich ein Gemeindefrühstück einführen, wo Jung und Alt sich zum Klönen treffen und neue Mitbewohner kennen lernen, wo Probleme auf den Tisch kommen. Ich persönlich werde eine Bürgersprechstunde anbieten. Für die Außendarstellung unserer Gemeinde würde ich eine Homepage aufbauen, auf der sich jeder schnell über Aktuelles informieren kann.



Welche Investitionen kann und muss sich die Gemeinde leisten, wo sehen Sie Sparpotenzial?

Borrmann: Ein Großprojekt steht nicht zur Debatte. Wichtig ist der Erhalt des Radweges auf dem Elbdeich. Dann stehen Verhandlungen zum geplanten Sommerpolder an, die viele Grundstückseigentümer, Landwirte und auch die Gemeinde betreffen, da bei einer eventuellen Flutung doch erhebliche Schäden auftreten können. Wir sind bis 2021 in der Haushaltskonsolidierung und müssen sparsam sein.

Mewes: Wir müssen achtsam mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen, das wird auch zukünftig so sein, um unsere Pflichtaufgaben zu leisten. Beschlossene Investitionen werden umgesetzt. Das sind der Bohrbrunnen in Baarz, Anschaffung eines Kompressors, einer Motorsäge und eines Kühlschranks für die Gemeindearbeit. Längerfristig ist es eine wichtige Aufgabe, Gemeindeobjekte zu modernisieren und auszubauen, die Infrastruktur der Region zu erhalten und zu optimieren. Nur so kann die Lenzerwische lebenswert bleibe, gerade auch für junge Leute.



Kulturelle Angebote sind rar, das Wischefest hat viel an Akzeptanz verloren. Sehen Sie Potenzial?

Borrmann: Bei der Ausgestaltung von Volksfesten, und das ist das Wischefest, gibt es die Klammer der Haushaltskonsolidierung. Nichtsdestotrotz sind wir für den Erhalt des Traditionsfestes. Weitere Aktivitäten sind erwünscht, müssen aber durch Vereine und Privatpersonen finanziell flankiert werden.

Mewes: Ich sehe, dass das Wischefest allein zum Begegnen nicht ausreicht. Ideen habe ich skizziert. Seitens der Gemeinde müssen wir Eigenengagement unterstützen. Das Strandfest oder auch der Lampionumzug mit Feuer zum 3. Oktober möchte ich erwähnen. In diesem Jahr wird erstmalig ein Erntefest durchgeführt. Hier kann die Gemeinde Koordinations- und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Ich könnte mir zum Beispiel ein Sport- oder ein Kinderfest vorstellen. Es gibt so viele Ansätze, die Menschen zusammenzubringen. Zum Wischefest: Wir hatten schon mal eine Arbeitsgruppe zur Planung. Diese würde ich gerne wiederbeleben. Wenn die Gemeinschaft anpackt, ist es einfacher, Menschen für eine Sache zu begeistern.