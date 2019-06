von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Das „Trauer-Café“ im Haus der Diakonie in Perleberg geht in die Sommerpause, so das es am 2. Juli nicht geöffnet hat. Am 6. August wird von 16 bis 18 Uhr wieder zu Gesprächen eingeladen, können Betroffene ihre Fragen mit anderen teilen.