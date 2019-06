von svz.de

11. Juni 2019, 11:42 Uhr

Am 12. Juni wird die Straße vor der Awo-Begegnungsstätte in Perleberg wieder zur Feiermeile. Ein Sommerfest steht auf dem Plan. Und los geht es um 11.30 Uhr mit Leckerem vom Grill. Anschließend sorgt bis 16.30 Uhr so manche Überraschung für Kurzweil und Unterhaltung, so die Organisatoren.