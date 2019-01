Kulturhaus Wittenberge : Sky du Mont als Pflegefall

Trennung, Alter und Seniorenresidenz mit Humor genommen

von Ronald Ufer

28. Januar 2019, 08:32 Uhr

„Jung sterben ist auch keine Lösung“, lässt Sky du Mont am Sonnabend sein Publikum im Kulturhaus wissen. Im humorvollen Programm nach seinem gleichnamigen Buch stellt er sich, in einer Seniorenresidenz angekommen, mit „Pflegepianistin“ Christine Schütze, den Widrigkeiten im Alter. Und zeigt sich als schwieriger „Insasse“ mit Mutterkomplex, der seine 76 Jahre nicht wahrhaben will. Dabei amüsiert auch eine Konfrontation mit seinem früheren Ich das Publikum.