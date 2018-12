Pritzwalk : Sie geben Hilfe auf dem Weg in den Job

von hata

27. Dezember 2018, 08:45 Uhr

Das Tandem-Team der Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk unterstützt Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften bei der Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. Seit Februar 2018 konnten insgesamt 84 Männer und Frauen in das Projekt aufgenommen werden, teilt die Bildungsgesellschaft in einer Presseerklärung mit.

Von ihnen konnten bisher 24 in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung begleitet werden, heißt es weiter. Die Unterstützung umfasse auch persönliche Belange wie die Begleitung zu Ämtern und Einrichtungen, bei Antragsstellungen oder Unterstützung beim Erlangen des Führerscheins, so Anke Steffen, die als Jobcoach im Team tätig ist.

Das Team arbeite unter anderem an den Standorten Perleberg und Pritzwalk. Wer Kontakt aufnehmen möchte, erreicht das Team telefonisch unter 03395/300547, per Mail steffen@gbg-pritzwalk.de