Rühstädt : Seminar zum Obstbaumschnitt in Rühstädt

Obstbaumexpertin Urte Delft vermittelt auch in diesem Jahr, wie Gartenbesitzer ihre Obstbäume wieder in Form bringen können.

von svz.de

08. Februar 2019, 11:53 Uhr

Obstbaumexpertin Urte Delft vermittelt auch in diesem Jahr, wie Gartenbesitzer ihre Obstbäume wieder in Form bringen können. Der dreistündige Lehrgang (kostenpflichtig) am 16. Februar in Rühstädt ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Treffpunkt ist um 9 Uhr oder 13.30 Uhr im Besucherzentrum des Biosphärenreservates in Rühstädt. Eine Anmeldung ist bis 15. Februar unter Telefon 033972/20525 und 0162/8890267 oder per E-Mail (udelft@web.de) erforderlich. Bei starkem Frost wird der Termin verschoben.