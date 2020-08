Schule und Kita zu – 505 Corona-Tests nötig

Kinder, Lehrer, Erzieher und weitere Mitarbeiter werden untersucht, Eltern noch nicht

von Ronald Ufer

18. August 2020, 15:11 Uhr

Das Gesundheitsamt des Landkreises Prignitz hat am Dienstag die Schließung der Elbland-Grundschule und der Awo-Kita „Haus der kleinen Strolche“ in Wittenberge angeordnet. Grund sind positive Corona-Tests einer Frau und von vier ihrer fünf Kinder. Diese besuchen die Grundschule und die Kita. Der Ehemann wurde bereits am Sonnabend positiv auf das Corona-Virus getestet und wurde stationär im Perleberger Krankenhaus aufgenommen.

Am Mittwoch werden auf dem Hof der Grundschule und vor der Kita insgesamt 505 Kinder, Lehrer und Mitarbeiter durch mobile Stationen auf das Virus getestet. Es ist die bisher größte derartige Einzeluntersuchung des Landkreises im Rahmen der Pandemie. Die Mitte Mai geschlossene mobile Teststation in Perleberg hatte binnen acht Wochen 700 Tests vorgenommen.

„Drei Ärzte des Gesundheitsamtes, weiteres Personal der Behörde sowie Mitarbeiter des Katastrophenschutzes des Landkreises und des Roten Kreuzes werden die Untersuchungen vornehmen“, sagte am Dienstag die Leiterin des Sachgebietes Soziales und Gesundheit des Landkreises, Danuta Schönhardt. Testergebnisse des Labors in Schwerin würden fortlaufend ab Donnerstagmorgen erwartet. Auf deren Grundlage werde über weitere Schritte entschieden.

Am Montag war für zwei Kita-Gruppen und drei Schulklassen häusliche Quarantäne empfohlen worden. Den Eltern aller Kinder aus Schule und Kita wurde nunmehr am Dienstag vom Gesundheitsamt empfohlen, die Mädchen und Jungen vorerst in häuslicher Quarantäne zu belassen und auf soziale Kontakte außerhalb der Familie zu verzichten. Eltern, die in stationären Gesundheits- und in Pflegeeinrichtungen arbeiten, sollen ihre Situation mit dem Arbeitgeber beraten.

Tests von Eltern seien bisher nicht vorgesehen, da sie keine direkten Kontakte zu den positiv getesteten Kindern hatten, so Amtsärztin Dagmar Schönhardt. Bei den Kindern aus Schule und Kita sei dagegen nicht auszuschließen, dass sie beim Spielen oder auf dem Hof über ihre Klasse oder Kita-Gruppe hinaus direkten Kontakt hatten.

Der Ansteckungsweg der Familie konnte noch nicht rekonstruiert werden, so die Amtsärztin. Gemäß der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes bilde aber die Unterbrechung der Infektionskette den Schwerpunkt der Arbeit. Eine Familie, die mit den Infizierten Kontakt hatte, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Ein erster Corona-Test sei nicht auswertbar gewesen und müsse wiederholt werden, sagte die Amtsärztin. Seite 7