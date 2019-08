Originellste Kopfbedeckung : Schick „be-Hütet“ in Pritzwalk

Zum Herbstleuchten am 7. September lob t IG Innenstadt Wettbewerb um originellste Kopfbedeckung aus

von Barbara Haak

19. August 2019, 08:45 Uhr

Wer einen guten Grund sucht, sich einen neuen schicken Hut zuzulegen, der hat ihn gefunden, wenn er am 7. September einen Ausflug nach Pritzwalk plant. Die Dömnitzstadt veranstaltet an jenem Sonnabend zum siebenten Mal ihr Herbstleuchten. „Kunstvoll arrangierte Lichtinstallationen lassen die Innenstadt wieder glitzern, schimmern, strahlen und bunt erscheinen“, macht die Stadt neugierig auf einen Besuch, zumal Gestalten in schillernd eleganten Kostümen durch die Straßen streifen, kündigt Stadtsprecherin Beate Vogel an.

Zu ihnen gehören etwa die „Riesenvögel“, die als „die größten Kuscheltiere der Welt“ bezeichnet werden. Stelzenkunst zeigen auch Mondfrauen, Eiskönig und Prinzessin der Sterne: Majestätisch und voller Anmut begrüßen sie ihr Volk und zaubern ihren Untertanen ein Lächeln ins Gesicht.

Und die Pritzwalker haben sich für diesen Tag mit Bummeln und Einkaufen noch etwas Besonderes einfallen lassen, so Beate Vogel: „Während die Kommune für das kulturelle Rahmenprogramm mit Künstlern, Unterhaltung, Kinderanimation und vielem mehr sorgt, ruft der Verein IG Innenstadt Pritzwalk zusammen mit der Stadt unter dem Motto ,Gut be-Hütet in Pritzwalk’ auf, Mut zu zeigen und Hut zu tragen.“ Die Kopfbedeckung darf ruhig etwas ausgefallener sein.

In diesem Zusammenhang lobt die IG Innenstadt den Wettbewerb „Schönster oder originellster Hut gesucht“ aus. Dazu gibt es eine Fotowand in der Marktstraße. Dort können sich Besucher bis 20 Uhr „gut und originell behütet“ fotografieren lassen. Die Pritzwalker IG Innenstadt hat in den zurückliegenden Jahren mehrfach besondere Ideen entwickelt – so beispielsweise die Genussmeile –, um mehr Menschen in die Innenstadt zu holen.