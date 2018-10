Kirche Rosenhagen : Sarkophag gibt Geschichte preis

Abdeckung des steinernen Grabes von Hans Caspar von Platen, Rosenhagens berühmtester Sohn, wurde restauriert.

von Doris Ritzka

15. Oktober 2018, 05:00 Uhr

Die Sonne blinzelt durch die noch mit Laub bedeckten Bäume an der Rosenhagener Kirche. Eine himmlische Stille für so einen Augenblick. Der Sarkophag von Hans Caspar von Platen ist nun wieder komplett. Der Zahn der Zeit hatte gewaltige Spuren auf der Abdeckung hinterlassen. Mehrfach war sie durchgebrochen, denn, getrieben von der Neugier, schauten offensichtlich schon etliche Generationen in dieses steinerne Grab. Rudimente der Schrift auf dem Deckel bzw. starke Verschmutzungen ließen den Inhalt, der in den Stein gemeißelt war, teilweise nur noch erahnen. „Der Stein vergisst aber nicht“, sagt Oliver Guhr. Und als Steinrestaurator weiß er, wovon er spricht. Aufwendig hat er den Deckel aus Sandstein in seiner Werkstatt in Beiersdorf restauriert und somit auch die Geschichte von Rosenhagens berühmtesten Sohn wieder für die Nachwelt sichtbar gemacht, schier behutsam die Linien, die sich zu Buchstaben formen, wieder lesbar gemacht.

Am 9. November 1678 wurde jener Hans Caspar von Platen in Rosenhagen geboren und 48 Jahre, drei Monate und 10 Tage später hier „aus dieser sterblichkeit in die himlische Freyheit beruffen“, ist auf dem Sarkophag zu lesen, „inklusive der Rechtschreibfehler“, ergänzt Oliver Guhr. Sie sind nicht zuletzt ein Beleg dafür, dass jener Steinmetz des Lesens unkundig war. Etwas anderes wäre für jene Zeit sicher schon außergewöhnlich gewesen, so Guhr, der sich auch mit der Geschichte der Objekte befasst, denen er wieder die alte Schönheit zurück gibt.

Besagter Sohn Rosenhagens hat es bis an den dänischen Hof gebracht, ist zum Generalkriegskommissarius aufgestiegen und wurde 1713 königlicher Amtmann in Apenrade. Im gleichen Jahr wurde er jedoch der Unterschlagung beschuldigt und saß bis 1726 in Arrest.

Im Original auf dem Sarkophag liest sich das so: Er ist „by dem König Christiano V. 1690 Page“ geworden, dann „Cammer Page, Stück Juncker“. Letzteres war der niedrigste Dienstgrad in der Artillerie, weiß der Steinrestaurator. Bis zum „Lieütenant“ ist Caspar von Platen aufgestiegen. Als Kammer Juncker trat er dann in den Dienst des Kronprinzen und zog in den „Nordischen Kriege in der Campagne“.

In der Nacht vom 27. auf den 28. August 1713 wurde er verhaftet. Am 4. August 1726 erlangte er dann endlich seine „Völlige Freyheit“ und kehrte nach Rosenhagen zurück. Hier erlag er am 19. Februar 1727 einer schweren Krankheit.

Der Sarkophag und ein wertvolles halbplastisches Sandsteinepitaph am Giebel der Rosenhagener Kirche erinnern noch heute an den Patron. Übrigens, auch das Epitaph hat Oliver Guhr gereinigt und es schließlich, etwas abgerückt von der Gemäuerwand, auf einen neuen Sockel gehoben.

Die Geschichte derer von Platen soll in einer Ausstellung im neuen Kirchturm dann auch museal erschlossen werden, so die Vorstellungen der Rosenhagener.