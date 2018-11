Seefeld : Ruinen werden verschwinden

Das Gelände der ehemaligen Gutsanlage in Seefeld soll neu gestaltet werden.

von thob

27. November 2018, 10:40 Uhr

Die versiegelten Flächen sollen als Ausgleich für Windkraftanlagen entsiegelt werden. Außerdem soll auf dem Gelände eine moderne Photovoltaikanlage entstehen. Das benachbarte ehemalige Verwaltungsgebäude des Agrarbetriebes, das vor einigen Jahren abgebrannt war, soll abgerissen werden und die Ruine verschwinden. „Wir wollen an dieser Stelle auf den entstehenden Grünflächen einen multifunktionalen Dorfmittelpunkt errichten. Das heißt, einen Bolzplatz, einen Spielplatz mit neuen Spielgeräten und ein Volleyballfeld“, beschreibt Pritzwalks Bauamtsleiter Halldor Lugowski das Vorhaben im Stadtentwicklungsausschuss.

Das Areal grenzt an der Dorfgemeinschaftshaus in Seefeld und soll den Ort weiter aufwerten. „Wir werden noch in diesem Jahr eine erweiterte Ortsbeiratssitzung durchführen, die wir gleichzeitig als Einwohnerversammlung deklarieren. Wir werden auf dieser Sitzung die Einwohner über das Gesamtvorhaben informieren“, so Lugowski. Die Stadt habe bereits einen Leader-Förderantrag gestellt. Der Ortsbeirat habe sich schriftlich zum Vorhaben geäußert und es sehr begrüßt“, so Lugowski.