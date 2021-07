Wohnungsverband : Riesenleerstand in Wittenberge

Große Schere zwischen Angeboten in Prignitz und Uckermark und dem Speckgürtel

In Wittenberge stehen so viele Mietwohnungen leer, wie in nur wenigen anderen Brandenburger Städten. Das sagte das Vorstandsmitglied des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), Maren Kern, am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Verbands. In Wittenberge betrage der Leerstand derzeit rund 22 Prozent. Übertroffen wird das nur n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.