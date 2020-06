Rehkitze retten : Rettung vor dem Mäh-Tod kommt aus der Luft

Bei der Grünmahd im Frühjahr ist der Nachwuchs der Rehe besonders in Gefahr

von Hanno Taufenbach

28. Juni 2020, 15:27 Uhr

Sie sind niedlich und fast ohne Scheu. Über Jahrhunderte hinweg war das regungslose Verharren eine bewährte Überlebensstrategien der Rehkitze. Aber jetzt wird es zu einer tödlichen Falle. Jährlich sterben nach Schätzungen tausende tausende Kitze beim ersten Grünlandschnitt im Mai. Sie werden vom Mähwerk erfasst, ihre Körper zerfetzt – auch in der Prignitz. Unser Leser Rainer Sander habe von Vorfällen in der Lenzerwische erfahren. Tierarzt und Jagdpächter Andreas Mauke bestätigt das, will Landwirte aber nicht pauschal verurteilen. Das Thema sei kompliziert.

Seit 30 Jahren ist Mauke Tierarzt in Lenzen und Jäger in der Wische. Fast genauso lang beschäftigt und bewegt ihn das Thema Mähtod. In den vergangenen Jahren hätten die Fälle zugenommen. „Vor zehn Jahren habe ich geschätzt, dass allein in der Wische pro Jahr etwa 50 Kitze sterben. Heute sind es mehr“, sagt er.

Ursache seien der technische Fortschritt und der Kostendruck in der Landwirtschaft. Er spreche bewusst von Ursache und nicht von Schuld. „Ich kenne Landwirte, die selbst betroffen sind, wenn sie tote Kitze finden“, sagt er. Das sei kein schöner Anblick. Wohl niemand wolle mit Absicht ein Rehkitz töten und doch passiert es.

Noch vor rund 20 Jahren seien am Tag 30, vielleicht 40 Hektar gemäht worden. Heute seien es mehrere hundert Hektar. „Die Mähwerke wurden breiter und der Fahrer kann aus seiner Kabine heraus kein Rehkitz im Gras sehen“, sagt Mauke. Das habe er selbst überprüft, wolle den Fahrern daher keinen Vorwurf machen. Die Fläche seien auch zu groß geworden, als dass man sie noch intensiv absuchen könnte. Weder hätten Jäger dafür ausreichend Zeit noch die Landwirte.

Aber selbst das Absuchen und Wegtragen der Tiere verspreche wenig Erfolg. „Du kannst das Kitz hundert Meter oder noch weiter wegtragen, es wird fast immer zur gleichen Stelle zurücklaufen“, so Mauke. Kitze suchen sich ihren Liegeplatz selbst aus, folgen dabei ihrem Instinkt. Das Muttertier finde ihre Kitze, säuge sie und lasse den Nachwuchs tagsüber allein zurück. Kitze bevorzugen das Grünland, es biete die beste Nahrung.

Ein bewährtes Hilfsmittel seien Drohnen mit Wärmebildkamera geworden. Teuer in der Anschaffung, aber sie können Kitze auf den großen Flächen erkennen. „Aber jemand muss das Kitz einfangen, es in einen Drahtkorb sichern und nach dem Mähen wieder frei lassen“, sagt Mauke. Das sei eine Zeitfrage und damit eine Kostenfrage für die Bauern.

Gänzlich herausreden könnten die sich aber nicht, meint er: „Wer im Mai mäht, weiß, dass dort Kitze liegen.“ Es gebe Landwirte die ihn vorher informieren. Dann suche Mauke die Flächen ab. Er weiß von Bauern, die Felder nur anmähen und dadurch so viel Unruhe verursachen, dass sich Kitze einen anderen Platz suchen. „Am nächsten Tag erfolgt die eigentliche Mahd.“ Aber auch diese Methode garantiere keinen Erfolg.

Zumindest in einem Punkt könne Mauke Entwarnung geben. „Ich kann keinen Rückgang der Population feststellen.“ Das erstaune ihn selbst, denn auch bei Füchsen, Marderhunden und Seeadlern stehen Rehkitze auf der Speisekarte. Deren Population hat zugenommen, so Mauke.

Rechtlich ist die Situation ebenfalls kompliziert. Arten- und naturschutzrechtliche Vorschriften zum Schutz von Rehwild gibt es nicht, teilt der Landkreis mit. Aber wenn Rehkitze durch die Mahd getötet würden, kann das nach Tierschutzrecht geahndet werden. Entsprechende Urteile belegen das.

Landwirte erhielten Geldstrafen in Höhe von rund 4000 Euro, teilweise gab es sogar ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Plattformen wir Agrarheute oder Jagderleben berichten über diese Fälle, veröffentlichen die Aktenzeichen der Urteile. Meist waren es Spaziergänger, die den Tod der Rehkitze sahen und Anzeige erstatteten. Die Richter warfen den Landwirten vor, nicht ausreichend Vorsorge getroffen zu haben oder gar wissentlich in Kauf zu nehmen, Kitze zu töten.

Gerne hätten wir zu diesem Thema mit Prignitzer Landwirten gesprochen, darunter die Rinderzucht in Kietz. Sie ist in der Wische der größte Agrarbetrieb. Unsere Anfragen wurden abgelehnt. Einen Schritt weiter ist man im benachbarten Mecklenburg. Die Lewitz-Naturprodukte Genossenschaft hat in eine Drohne mit Wärmebildkamera investiert.

Ihr Mitarbeiter Martin Werner sucht zusammen mit Norbert Meinke, einem Tierarzt im Ruhestand, die Grünlandflächen ab. In fünf Tagen waren e sin diesem Jahr 3000 Hektar. Was mit einer Idee vor mehr als zwei Jahren begann, hat jetzt bereits 21 Kitze allein auf den Flächen der Goldenstädter Genossenschaft gerettet. Fünf davon in diesem Jahr. Auch benachbarte Landwirte bitten um Unterstützung. Grundsätzlich bestätigen die beiden Männer die Aussagen vom Lenzener Tierarzt: Viele Landwirte wollen sich engagieren, aber eine Erfolgsgarantie gebe es nicht.