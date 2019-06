Rennen der Seifenkisten

von René Hill

20. Juni 2019, 12:12 Uhr

Start für das nunmehr 4. Seifenkistenrennen, zu dem der Förderverein der Feuerwehr Pinnow und der Kulturverein der Gemeinde Pröttlin einladen, ist am Sonnabend, 22. Juni, 12 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus in Pinnow. Jeder ab fünf Jahre kann mit Erlaubnis seiner Eltern mit seiner Seifenkiste antreten. Nach oben hin ist keine Altersgrenze gesetzt, die Organisatoren haben aber pro Forma 99 Jahre vermerkt. Gegen 17.30 Uhr sind die Auswertung der Rennen und die Siegerehrung geplant. Dazwischen erwartet die Besucher ein kurzweiliges Programm mit Blasmusik der Premsliner Musikanten, Kinderschminken, Bastelecke und Hüpfburg. Es gibt Erbsensuppe aus der Gulaschkanone sowie Leckeres vom Grill.