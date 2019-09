Brand auf der B 189 bei Weisen : Reifenbrand sorgte für lange Staus

B 189 eine Stunde voll gesperrt. Einsatz zieht sich bis gegen Mittag hin.

von René Hill

26. September 2019, 14:12 Uhr

Staus und erhöhtes Verkehrsaufkommen in Wittenberge und den umliegenden Orten waren die Auswirkungen eines brennenden Lkw-Reifens am gestrigen Morgen auf der B 189.

Um 8.20 Uhr wurden die Feuerwehren in Perleberg und Weisen alarmiert, die mit 17 Kameraden und vier Fahrzeugen zur Brandstelle fuhren. „Der Fahrer und ein Helfer hatten mit zwei Handfeuerlöschern bereits mit dem Löschen begonnen“, so Einsatzleiter Christoph Böhrnsen von der Perleberger Feuerwehr. Für den Einsatz musste die B 189 zeitweilig komplett gesperrt werden, so Stefan Rannefeld von der Pressetelle der Polizeidirektion Nord. Gegen 9.25 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben und die Fahrbahn in Richtung Perleberg wieder freigegeben. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Bergung des Lkw gestaltete sich schwer, wie Stefan Rannefeld sagt. Auch ein Reifenwechsel, bei dem ein Prignitzer Unternehmen einen Reifen zur Verfügung stellte, hatte nicht den gewünschten Erfolg, „da durch das Feuer noch mehr beschädigt wurde“.

Gegen 11.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr ab, war die Strecke wieder frei.

Auswirkungen hatte dieser Reifenbrand auch auf das Leichtathletik-Finale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Wittenberge. Die Schüler aus Perleberg steckten im Stau und kamen mit 15 Minuten Verspätung an, dann konnte das Finale beginnen.