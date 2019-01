Prignitz : Regionalplan in den Ministerien

von svz.de

11. Januar 2019, 07:45 Uhr

Für den am 21. November verabschiedeten Regionalplan „Freiraum und Windenergie“ fehlt noch die notwendige Genehmigung durch die gemeinsame Landesplanung. „Derzeit kann keine Aussage zum Zeitpunkt der Genehmigung erfolgen“, sagt Steffen Streu, Pressesprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, auf „Prignitzer“-Anfrage. „Der Regionalplan geht in Kürze in die Ressortbeteiligung. Das heißt, das Einvernehmen mit den fachlich berührten Ministerien – u.a. Wirtschaft und Umwelt – wird hergestellt.“ Dieses Einvernehmen sei die Voraussetzung für die Genehmigung und mache eine eigenständige Prüfung in den Ministerien erforderlich.