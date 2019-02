Prignitz : Region will Radtouristen anlocken

von svz.de

19. Februar 2019, 07:53 Uhr

Das Radlerparadies Prignitz präsentiert sich am 24. Februar von 10 bis 17 Uhr auf der Rad+Reise Messe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Hamburg. Der Tourismusverband Prignitz e.V. bewirbt gemeinsam mit Martina Christ vom Schloss Grube die Reiseregion Prignitz auf der Messe, die jährlich über 5000 Besucher in die Sporthalle in der Krochmannstraße von Hamburg zieht, teilt der Verband mit. Auf der seit 1996 stattfindenen Messe erfahren die Besucher alles über die neuesten Techniktrends und die schönsten Reiseziele mit dem Fahrrad.

„Wir wollen den Gästen zeigen, was sie entlang des über 1100 Kilometer langen Radwegenetzes zwischen Elbe und Müritz entdecken können“, sagt Radwegekoordinatorin Carola Krakow.