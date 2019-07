Rambow : Rambow lädt zum Dorfjubiläum

von René Hill

08. Juli 2019, 12:04 Uhr

Rambow, heute ein Ortsteil der Gemeinde Plattenburg, feiert am Freitag, dem 9. August, und am Sonnabend, dem 10. August, den 660. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung des Dorfes. Darüber informiert Rainer Schneewolf im Auftrag des Festkomitees. Dabei hoffen die Einwohner, dass auch viele ehemalige Rambower den Weg in die Prignitz finden.

Begonnen wird das Jubiläum am Freitag um 18 Uhr mit einem Spieleabend.

Am Sonnabend wird um 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen geladen. Darüberhinaus gibt es Spiele für Kinder, Line Dance und Kremserfahrten. Und ab 19.30 Uhr legt ein DJ zum Tanz auf.