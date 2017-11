Wittenberge : Radabstellen nur im Keller erlaubt

vergrößern 1 von 1 Foto: Barbara Haak 1 von 1

von Barbara Haak

erstellt am 17.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Die Fronten sind verhärtet, daran hat auch die Schiedsstelle, vor der sich Bernhard Wika als Mieter und Gewoba-Mitglied sowie Vertreter dieser Genossenschaft trafen, nichts ändern können. Zwei Termine gab es. Beide Seiten – also Mieter wie Vermieter – sprechen von unschönen Worten, die bei der jeweils anderen Seite gefallen seien. Eine Einigung gab es nicht.

Es geht um ein Fahrrad, oder besser, um dessen Stellplatz. Oder noch besser, es geht sogar um zwei Fahrräder, denn auch die mit Wika freundschaftlich verbundene Helga Glade hat ein Problem mit der Gewoba, wenn es um ihr Fahrrad geht.

Wissen muss man dazu, dass in der Gewoba die Regel gilt, dass Fahrräder grundsätzlich im Keller unterzustellen sind. „Das betrifft alle 158 Wohnungen. Wir machen keine Ausnahmen“, sagt Petra Himburg als geschäftsführendes Gewoba-Vorstandsmitglied. Und es gelte für die drei Quartiere, die sich im Jahnschulviertel, am Bahnhof und am Rathaus befinden.

Aber genau um Ausnahmen geht es Bernhard Wika wie auch Helga Glade, die in Genossenschaftswohnungen beim Rathaus leben. Wika legt einen Schwerbeschädigtenausweis vor, eingetragen ist das Merkzeichen aG. Das, wenn man der gängigen Rechtsprechung glaubt, nur bei schwerwiegenden Gehbehinderungen vergeben wird, also das Gehvermögen auf das Schwerste eingeschränkt und die Fortbewegung nur mit fremder Hilfe oder großer Anstrengung möglich ist.

Der Arzt habe ihm geraten, so Wika, durch regelmäßiges Fahrradfahren seine Gesundheit zu stabilisieren. Das hat er auch schriftlich vorgelegt beim Gewoba-Vorstand und zur Schiedsberatung. „Für mich ist es ganz und gar unmöglich, ein Fahrrad aus dem Keller zu holen. Ich benötige einen ebenerdigen Stellplatz.“

Der Gewoba-Vorstand und der Aufsichtsrat wollen in Bezug auf das Fahrradabstellen keine Ausnahme zulassen, auch nicht bei einem Schwerbehinderten. Dazu sei die Genossenschaft als Vermieter gesetzlich nicht verpflichtet, so Petra Himburg. Was gesetzlich verpflichtend ist, daran halte man sich selbstverständlich, betont sie und erhält Unterstützung von Lars Meiswinkel als Vorstandsmitglied sowie von Birgit Granowski und Brigitte Hagemann, beide Mitglieder im Gewoba-Aufsichtsrat.

Und die Genossenschaftsvertreter erklären diesen Standpunkt, in dem sie auf die Alternative verweisen. Die wäre nämlich ein Carport oder eine andere Unterstellmöglichkeit auf dem Hof des jeweiligen Wohnquartiers. „Ein Schuppen oder Carport muss beleuchtet werden, der Weg dorthin ebenso. Wir sind in der Verkehrssicherungspflicht als Genossenschaft, müssten bei Glätte streuen. Schnee ist zu fegen“, zählt Petra Himburg auf. „Das alles sind Betriebskosten, die auf alle umgelegt werden müssten.“ „Und weil wir an alle Genossenschafter denken müssen, haben Vorstand und Aufsichtsrat sich einstimmig gegen Ausnahmeregelungen entschieden.“

Denkbar wäre natürlich, dass Wika sein Fahrrad in der Toreinfahrt abstellt, die zum Innenhof führt. Es wäre auf jeden Fall schmaler als die vier großen Mülltonnen die dort stehen, wäre kein Hindernis.

Aber auch das wollen Vorstand und Aufsichtsrat nicht. Dann kämen auch andere Mitglieder. Der eine habe es im Arm, der andere im Bein. Man wolle gar nicht erst mit Ausnahmen anfangen, so die Begründung. An dieser Position ändert auch das Argument nichts, dass ja ein Schwerbehindertenausweis mit aG-Eintrag vorliegt.

Eine Ausnahme hatten Gewoba-Vorstand und Aufsichtsrat allerdings wegen der Termine bei der Schiedsstelle zugelassen. Sie erteilten Bernhard Wika eine befristete Sonderregelung. Vom 30. August bis zum 27. September durfte er sein Fahrrad in der besagten Tordurchfahrt zum Hof abzustellen.

„Wir haben diese Zeit benötigt, um uns eine endgültige Meinung zu bilden“, so Himburg unter Zustimmung von Lars Meiswinkel, Birgit Granowski und Brigitte Hagemann. Per Schreiben vom 16. Oktober informierten Vorstand und Aufsichtsrat dann Wika und alle anderen Mieter im Wohnblock am Rathaus, „dass in der Tordurchfahrt und im Innenhof keine Fahrräder ... abgestellt werden dürfen“.

Das ist auch für Helga Glade ein Schlag, wie sie unumwunden zugibt. „Ich bin bis zu fünf Mal am Tag mit dem Fahrrad unterwegs und muss jedes Mal fremde Leute bitten, damit sie mir das Rad aus dem Keller holen“, sagt sie. „Mit einem Carport oder Schuppen auf dem Hof wäre nicht nur mir, sondern auch anderen Mietern geholfen.“

Der Genossenschaftsvorstand agiert anders. Er hat als Erleichterung dort, wo Helga Glade wohnt, eine Metallschiene auf die Kellertreppe montieren lassen. „Die anderen Eingänge werden ebenfalls so nachgerüstet“, sagt Petra Himburg. Helga Glade zeigt beim Besuch des „Prignitzers“, dass es ihr auch mit der Schiene schier unmöglich sei, das Fahrrad nach oben zu wuchten.

Petra Himburg als geschäftsführendes Vorstandsmitglied wundert sich. „Frau Glade wusste schon vor ihrem Einzug vor eineinhalb Jahren, dass bei uns die Fahrräder nur im Keller stehen dürfen.“ Helga Glade widerspricht: „Hätte ich das gewusst, wäre ich aus gesundheitlichen Gründen nicht eingezogen.“

Die Gewoba-Regelung, dass Räder ausschließlich in Kellerräumen stehen dürfen, scheint nicht nur für Bernhard Wika und Helga Glade ein Problem zu sein. Wie erklärt es sich sonst, dass Mieter aus dem Bahnhofsquartier sich privat Räumlichkeiten außerhalb der Gewoba angemietet haben sollen, damit sie ihre Drahtesel ebenerdig abstellen können.