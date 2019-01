Berge : Probleme wie eine große Schule

Von Digitalpakt bis Schulbezirk – Für die 72 Schüler in Berge sind Bundesbeschlüsse so wichtig wie das Handeln der Nachbargemeinde.

von Ronald Ufer

04. Januar 2019, 12:00 Uhr

Familiär ist eine Bezeichnung, die gern für die kleine Grundschule Berge benutzt wird. Mit 72 ist die Schülerzahl überschaubar und Schulleiterin Ramona Hoschek hat dort selbst schon gelernt. Doch was die Probleme in der täglichen wie langfristigen Arbeit angeht, kann sich die Einrichtung mit deutlich größeren Bildungsstätten messen. Bei der Lösung von Schwierigkeiten aber auch.

Das beginnt beim kleinen Lehrerkollegium aus nur sechs Pädagogen. Dennoch liegt der Anteil von Fehlstunden unter einem Prozent, in manchen Jahren sogar unter 0,5 Prozent. Ein Spitzenwert, wie Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher bei einem Besuch anerkennend bemerkte. Die Kollegen seien sehr engagiert, ihnen liege viel an der Schule und den Schülern, sie kämen auch, wenn es ihnen mal nicht so gut gehe, erläutert Ramona Hoschek.

Und die Grundschule Berge hat ein Alleinstellungsmerkmal. Im Keller gibt es ein kleines Schwimmbecken. Schon die Fünfjährigen aus der Kita „Mäuseburg“ lernen dort schwimmen, kommen mit dem Seepferdchen in die Schule. Unterricht im Wasser gibt es bis zur dritten Klasse, alle Kinder beherrschen dann drei Schwimmstile. Aber die Anlage erfordert trotz moderner Steuerung einen erheblichen Energieaufwand, beheizt wird das Becken nur dienstags. Und so können beispielsweise die Pirower Kita-Kinder dort nicht schwimmen, an diesem Tag gibt es keine passende Busverbindung zwischen den Nachbarorten.

Dieses Problem erschwert auch das Wirken der drei Arbeitsgemeinschaften Sport Kunst, Musik (Chor). Die Wald-AG setzt aus, leidet an der noch nicht abgeschlossenen Aufarbeitung der Sturmfolgen vom Herbst 2017. Aber Kinder, die nicht aus Berge sind, müssen nach dem Ende abgeholt werden, denn dann fährt kein Bus mehr.

Die Gemeinde als Schulträger bemüht sich um gute Bedingungen, die Räume und Flure sind in den vergangenen Jahren deutlich heller und schöner geworden. Jedes Jahr werden einige Tische und Stühle gekauft, ein Raum neugestaltet, einiges trugen auch der Förderverein und Bürger bei. Die Schüler packen selbst mit an, bauten mit Tischler Ralf Kallas bereits eine riesige Blumenbank und andere Ausstattungsstücke.

Doch die Gemeinde Berge ist klein und steckt im Haushaltssicherungskonzept. Wenn ein größeres Projekt, wie in diesem Jahr die Umgestaltung des Schulhofes ansteht, muss anderes warten.

So die Matten in der Turmhalle, „auf denen ich schon als Schülerin geturnt habe“, erläutert die Schulleiterin. Die auch von Vereinen genutzte Halle benötigt dringend einen Schallschutz. Laufbahn und die eine oder andere Sportanlage brauchen eine Überholung.

Die Schule verfügt mit einem 100 MBit-Anschluss zwar über schnelles Internet, aber die gespendeten Rechner im Computerkabinett sind inzwischen hoffnungslos veraltet, einer bereits defekt. Ob es für neue Geräte 2019 einen Fördertopf des Landes geben wird, ist eben so unklar wie die Ausgestaltung des Digitalpaktes durch Bund und Länder.

Auch der Umbau der früheren Hausmeisterwohnung zum Jugendklub und Veranstaltungsraum wird noch dauern, der Bauhof will sein dortiges Lager räumen, aber die Räume sind feuchtigkeitsgeschädigt und müssen zunächst innen und außen saniert werden.

Aber bei Problemlösungen kann die Schule neben den vielen kleinen auch auf eine beispielhafte große verweisen. Als die marode Heizung ersetzt werden musste, wurde ein Vertrag mit einem Energieunternehmen geschlossen, das eine neue errichtete, die auch zwei Neubaublöcke mit Wärme versorgt. Die Gemeinde musste nicht investieren und kauft nur Wärme.

Auch vom Sieg Berges im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Landkreis profitierte die Schule. Sie erhielt die 1500 Euro Prämie und erwarb eine Musikanlage.

Mit dem Bestand von 72 Schüler kann die Schule längerfristig weiterarbeiten. Denn Brandenburg verzichtet im Gegensatz zu anderen Bundesländern darauf, eine Mindestschülerzahl von 90 festzuschreiben, um die ländlichen Räume nicht zu schwächen. Doch um die Schüler muss die Schule kämpfen. Derzeit ist ihr Einzugsbereich nur ein Halbkreis. Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern darf sie nicht aufnehmen, obwohl mehrere Anmeldungswünsche wegen des guten Schulklimas und der Lernbedingungen vorliegen. Für eine Aufnahme aus dem Nachbarland müssten die beiden beteiligten Landkreise einen Vertrag schließen.

Und die Nachbargemeinde Gülitz-Reetz hat sich dem Schulbezirk Perleberg angeschlossen. Weil die kleine Grundschule Berge pro Schüler gerechnet dann doch etwas teurer ist als Perleberger Schulen und diejenige in Putlitz. Und weil einige Eltern in der Kreisstadt Arbeit und Schulbesuch der Kinde besser vereinbaren können. Andere Eltern würden ihre Kinder lieber nach Berge schicken, das führt regelmäßig zu Streit. Ändern will die Gemeindevertretung Gülitz-Reetz die Lösung nicht, es würde immer Eltern geben, welche die andere Varianten bevorzugten, so Bürgermeister Thomas Breitlauch.

Aber die Schule ist nicht nur eine Bildungsstätte, sondern auch Zentrum des Lebens im Dorf. Fußballer, Karnevalisten und Voltigeure trainieren dort, Es finden Theateraufführungen, Kulturveranstaltungen und Einwohnerversammlungen statt. Und Bürger haben kürzlich bei einer Beratung zu Zukunftsideen für den Ort auch vorgeschlagen, mehr Grün und einen Lehrpfad im Bereich der Schule anzulegen.