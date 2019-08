Perleberger Heft Nr. 25 ist da

von Doris Ritzka

02. August 2019, 05:00 Uhr

„Perleberger Gasthäuser. Orte der Einkehr und Geselligkeit“, so der Titel des nunmehr 25. Perleberger Heftes, das die Stadt herausgibt. Es ist soeben erschienen und kann in der Stadt-Information zum Preis von 2,50 Euro erworben werden.

Martina Hennies vom Kulturamt hat hier wieder so manch Interessantes aus der Stadthistorie zu diesem Thema „ausgegraben“. So gab es um 1900 in Perleberg 34 Gasthäuser und Restaurationen, wo hauptsächlich Bier ausgeschenkt wurde.