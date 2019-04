Prignitz : Perleberg mit Audio-CD zu Fontane

von Doris Ritzka

03. April 2019, 07:45 Uhr

200. Geburtstag von Fontane, da will auch Perleberg nicht dran vorbei. Sprichwörtlich noch warm ist eine Audio-CD mit attraktivem Booklet, die seit gestern in der Stadt-Info, im Stadt- und Regionalmuseum, in der Buchhandlung Kapitel 15 und in der Tourist-Info in Wittstock zur Laga angeboten wird. Darauf: Fontane und die Prignitz. Dabei handelt es sich um einen Audio-Mitschnitt eines Vortrags von Professor Dr. Hubertus Fischer, Ehrenpräsident der Fontane-Gesellschaft und einer der profiliertesten Fontane-Forscher. Jener gibt natürlich auch Antwort auf die Frage, warum der Schriftsteller, der als bedeutendster deutscher Vertreter des Realismus gilt, auf seinen Wanderungen, die oft eher Reisen per Kutsche waren, nie nach Perleberg kam, verrät Bürgermeisterin Annett Jura. „Er wollte uns besuchen, hat es aber einfach nicht geschafft.“