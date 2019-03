Perleberg : Perleberg beim Anradeln mit dabei

von svz.de

08. März 2019, 11:18 Uhr

Am 13. April wird in der Prignitz wieder ganz offiziell in die Pedalen getreten. Anradeln steht auf dem Plan. Ziel der mittlerweile 18. Sternfahrt ist Bad Wilsnack. Und mit dabei natürlich auch die Perleberger Pedalritter. Die Verwaltung schickt selbstverständlich auch ihre Radler ins Rennen, ist aus dem Rathaus zu erfahren. Treffpunkt ist ab 8 Uhr am Roland auf dem Großen Markt in Perleberg. 8.30 Uhr ist heißer Start. Dann geht es entlang der Knotenpunktwegweisung über Weisen, Breese, Kuhblank, Klein- und Groß Lüben ca. 27,5 Kilometer bis in die Kurstadt. Gegen 12 Uhr will man das Ziel erreicht haben. Die Rückfahrt erfolgt individuell. Empfehlenswert sind wetterfeste Kleidung und ein kleiner Imbiss für Zwischendurch.

Wer mit dabei sein möchte, wenn die Perleberger Pedalritter Bad Wilsnack ansteuern, der melde sich bitte bis 10. April in der Stadtinformation Perleberg, Großer Markt 12, an. Für Rückfragen findet man unter Telefon 03876/781 405 oder E-Mail an kultur@stadt-perleberg.de einen aussagekräftigen Ansprechpartner, verspricht die Stadt.