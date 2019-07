Wittenberge : Orgelsommer heute in der Stadtkirche

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr der „Wittenberger Orgelsommer“ in der Stadtkirche Wittenberge statt. An jedem Sonnabend im Juli und August spielt Kantorin Susanne Krau um 17 Uhr an der großen Kirchenorgel des Wittenberger Orgelbauers Martin Pflug 30 Minuten lang. Sie gibt Erläuterungen zu den Klängen der Orgel und den gespielten Werken. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die 1935 gebaute Orgel wird gebeten, um deren Pflege und Wartung zu finanzieren.