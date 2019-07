Uenze : Orgel hat Priorität

Hollenbach-Orgel aus dem Jahr 1885 muss restauriert werden / Benefizkonzerte sollen der Gemeinde helfen

von René Hill

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wenn Kantorin Dorothea Uibel gegenwärtig eine Benefizkonzertreihe zur Erhaltung historisch wertvoller Orgeln organisiert, dann hat sie auch die Hollenbachorgel in der Uenzer Kirche im Blick. Diese Orgel des Neuruppiner Orgelbauers steht auf dem Sanierungsplan des Kirchenkreises ganz oben.

In 25 Jahren hat Albert Hollenbach etwa 104 Orgeln gebaut, vier von ihnen stehen allein im von Pfarrer Matthias Frenzel betreuten Pfarrsprengel Uenze-Rosenhagen-Krampfer. „Die Restaurierung der Uenzer Orgel wäre ein riesiger Gewinn für die Region“, sagt die Kantorin.

Als Albert Hollenbach die Orgel im Uenzer Gotteshaus baute, da verfügte sie noch über zwölf Register auf zwei Manualen. „Die Orgel steht in der Kirche auf der Ostseite, genau unter dem Turm“, erzählt Pfarrer Matthias Frenzel. „Als sich Steine vom Turm lösten, zerschlugen diese das Dach und es regnete durch. Und die Orgel hat dabei sehr viel Wasser abbekommen.“ Das war zu DDR-Zeiten, Mitte der 1970er Jahre. „Die Orgel war nicht mehr spielbar.“ Doch es sollte ihr geholfen werden. In Uenze war zwischen 1972 und 1978 das rührige Pfarrerehepaar Matthias und Dorothea Fiedler tätig. Mit DDR-Mitteln wurde die Orgel wieder hergestellt.

„Allerdings gab es zwei Probleme“, blickt Pfarrer Frenzel zurück. „Die Holzpfeifen waren durch das viele Wasser so zerstört, dass es nicht möglich war, alle Register zu komplettieren.“ Daher verfüge sie heute nur noch über zehn. Das zweite Problem kennt auch Kantorin Dorothea Uibel aus eigenem Erleben: „Die Orgel wurde bei der damaligen Sanierung mit Hylotox verseucht.“

Das Holzschutzmittel, das in der DDR üblicherweise verwendet wurde birgt, für Zuschauer und Organisten eine Gefahr, sagt Matthias Frenzel. Die Kantorin habe sich in das Instrument verliebt, so der Pfarrer. Sie hofft, dass nicht nur die zwölf Manuale wieder hergestellt werden können. „Viel wichtiger noch ist die Dekontaminierung vom Hylotox sowie die Restaurierung auf den klanglichen Zustand von Hollenbach“, sagt Dorothea Uibel. „Denn die Orgel wurde leider neobarock umgebaut.“

Verantwortlich dafür ist die Uenzer Kirchengemeinde. Doch diese könne das nicht alleine stemmen, sagt der Pfarrer. Erst jüngst habe die Gemeinde 50 000 Euro in die Kirchenbänke und den Fußboden investiert. Bei einer möglichen Förderung müsse ein Eigenanteil von zehn Prozent aufgebracht werden. Über welche Summen es dabei geht, will Frenzel nicht sagen, denn es laufe gerade das Einholen der Angebote. Natürlich werde auch in der Gemeinde gesammelt und es würden Sponsoren angesprochen, aber allein schafft es die Gemeinde nicht. Daher begrüßt der Pfarrer die Initiative der Kantorin, die zur Erhaltung historisch wertvoller Orgeln eine Benefizkonzertreihe ins Leben rief. Das nächste Konzert gibt es am 8. September um 17 Uhr in der Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche. Zu erleben ist Musik mit Orgel, Tenorhorn und Gesang.