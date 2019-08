von volopri2

Auch in diesem Jahr veranstalten „Ohms alte Opelfreunde“ wieder ein Opel-Treffen: Es findet von morgen bis Sonntag in Perleberg auf dem Motorsportplatz im Eichhölzer Weg statt. Neben Show & Shine Opel, bei dem der schönste Opel gekürt wird, gibt es zusätzlich einen markenoffenen Wettbewerb, an dem auch andere Marken bzw. Fabrikate teilnehmen können.