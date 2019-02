Rühstädt : Obstbäumen die richtige Form geben

von Ronald Ufer

19. Februar 2019, 07:51 Uhr

Bei frühlingshaften Bedingungen wurden am Sonnabend die ersten diesjährigen Baumschnittkurse im Rühstädter Besucherzentrum des Biosphärenreservates absolviert. Am Vormittag nutzten 23, am Nachmittag 16 Interessierte die Möglichkeit , mehr zur Pflege von Obstbäumen zu erfahren. Anschließend ging es zur praktischen Übungen in das Umfeld des Besucherzentrums, in den Ort und an den Deich. „Ich habe solche Anleitungen schon bei Frost und Sturm absolviert, heute haben wir das beste Wetter dafür“, freute sich Kursleiterin Urte Delft, als sie dem ersten Baum mit der Schere zu Leibe rückte. Neben praktischen Tipps gab es Hinweise für das richtige Werkzeug zum Baumschnitt.