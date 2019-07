Karstädt : Nur einmaliger Eintritt

Gemeinde stellt Nutzung der Tageskarte für Freibad nochmals klar

von Martina Kasprzak

11. Juli 2019, 05:00 Uhr

An heißen Tagen geht es ab frühen Nachmittags im Freibad Karstädt rund. Schwimmmeisterin Manuela Rozycki und ihre ehrenamtlichen Helfer von der Wasserwacht Karstädt zählen dann rund 750 Gäste an extremen Sommertagen. Es gibt auch Besucher, die sich am Vormittag abkühlen wollen und am Abend nochmals. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren drei Euro, ermäßigt 1,50, für Kinder ab drei Jahren einen Euro, ermäßigt 50 Cent.

Doch was bedeutet eigentlich Tageskarte? Kann ich meinen Freibadbesuch für Stunden unterbrechen und dann mit meiner Tageskarte, die ich an diesem Tag bei meinem ersten Besuch erworben habe, wieder kommen und habe dann freien Eintritt?

„Nein, dann muss man noch mal bezahlen“, sagt der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Karstädt Christian Gadow und verweist auf die geltende Haus- und Badeordnung für das Freibad, die für alle Besucher verbindlich ist. Sie hängt auch am Eingang aus. Darin ist klar geregelt: „Gelöste Eintrittsausweise berechtigen nur zum einmaligen Eintritt …“

Da es sich auch um ein umfriedetes Gelände handele, müsse bei einem zweiten Besuch am Tag eben nochmals Eintritt gezahlt werden. Und man wolle zudem Missbrauch ausschließen. „Es kann doch gar nicht kontrolliert werden, ob nicht ein Besucher, der das Bad verlässt, seinem Kumpel draußen die Tageskarte gibt“, so Gadow, der auf die Vergünstigungen einer 10er-Karte (22 Euro) und eine Saisonkarte (60 Euro) für Erwachsene hinweist.