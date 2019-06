von svz.de

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

Bei der spannenden Stadtrallye durch Perleberg, zu der die Stadtbibliothek einlädt, können Schüler der 3. bis 6. Klasse am 2. August ab 9.30 Uhr historische und besondere Skulpturen entdecken. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 15 beschränkt, so sollte man sich schnell anmelden unter Telefon 03876/612927, oder per Mail: stadtbibliothek@stadt-perleberg.de.