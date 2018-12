Perleberg : Nikolaus sendet Vertreter

von Doris Ritzka

06. Dezember 2018, 09:44 Uhr

Da es den Nikolaus ans Bett fesselte, sandte er einen würdigen Vertreter. Der machte sich auf Schuster Rappen auf nach Perleberg, wo er an der Pferdeschwemme schon von den Kindern erwartet wurde. Von hier aus ging es per Kutsche, begleitet von vielen kleinen Glühwürmchen, durch die Stadt zur katholischen Kirche, wo so manche Überraschung für die Kinderschar vorbereitet worden war.