01. Februar 2019, 08:25 Uhr

Am Montag, 4. Februar, können die Sportler des SSV Einheit Perleberg ihr neues Funktionsgebäude in Betrieb nehmen. Dann erfolgt die offizielle Schlüsselübergabe an den Verein. Zu dieser Zeremonie wird auch Staatssekretär Thomas Drescher vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erwartet. Beginn: 15 Uhr.