Wittenberge/Seehausen : Neue Umleitung zwischen Seehausen und Osterburg

von Barbara Haak

08. Juli 2019, 11:57 Uhr

Für die gut vier Kilometer lange Baustelle an der Bundesstraße 189 zwischen Osterburg und Seehausen (Landkreis Stendal) wird ab Dienstag eine neue Umleitung eingerichtet. Darüber informiert Peter Mennicke,

Sprecher im Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt Die aus Richtung Norden, also Prignitz kommenden Fahrzeuge werden an der Kreuzung der B 189 mit der Landesstraße 12 über Lückstedt, Wohlenberg, Stapel und Krevese etwas weiträumig um die Baustelle herum wieder zurück auf die B 189 bei Osterburg geführt.

Der Verkehr aus Richtung Magdeburg kann die Baustelle weiterhin passieren. Die Vollsperrungen der Anbindungen nach Polkern und Behrend bleiben bestehen. Ursprünglich sollten, so das sachsen-anhaltische Verkehrsministerium, beide Richtungsverkehre halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Aber die Tage seit Arbeitsbeginn am 1. Juli hätten gezeigt, dass das schwierig ist. Es kam zu Staus, die „eine Änderung des Umleitungskonzepts erforderlich machten“. Durch die Umleitungsstrecke „wird die derzeitige Verkehrssituation deutlich entlastet“, so der Pressesprecher. Als weiteren Vorteil führt er ins Feld, dass die Baumaßnahme dadurch rund einen Monat früher als ursprünglich geplant, nämlich bereits Ende August abgeschlossen sein soll.

Das Nachbarland investiert 1,3 Millionen Euro, um auf dem 4,5 Kilometer langen Streckenabschnitt der vielbefahrenen B 189 die Fahrbahndecke zu sanieren. Bauanfang war am Knotenpunkt Osterburg-Nord. Südlich von Seehausen vor dem Knotenpunkt mit der Landesstraße 12 endet die Baustrecke. Der Asphalt der Binder- und der Deckschicht werden knapp zehn Zentimeter tief abgefräst und anschließend in gleicher Stärke neu aufgebaut, informiert das Ministerium.