Studenten studieren die Prignitz : Neue Gesichter sind willkommen

Begegnungen zwischen Dorf und Stadt: Kasseler Studenten stellen ihre Recherchen zur Prignitz auf Vierseitenhof vor

von Fale

05. August 2020, 17:16 Uhr

Es ist ein angenehm warmer Sommerabend auf dem Vierseitenhof in der Dorfstraße 108 in Groß Lüben. Die Sonne versinkt friedlich hinter dem Dach des alten Stalls, auf dem ein Storchenpaar seine Jungen versorgt. Gegen 19 Uhr haben an diesem Dienstag bereits einige Bewohner Groß Lübens und anderer Nachbarorte Platz genommen. Sie wollen ins Gespräch kommen mit Studierenden aus dem Bereich Architektur und Stadtentwicklung der Universität Kassel.

Als die kleine Hofglocke geschlagen wird, beginnt der offizielle und zugleich angenehm informelle Teil des Abends. Er hält eine gute Botschaft für die jungen Großstädter bereit: Sie sind willkommen in der Prignitz.

Die Studenten nehmen an einer zweiwöchigen Sommerakademie teil, wohnen und arbeiten in dieser Zeit auf dem Hof. Sie haben fünf Vorträge vorbereitet, wollen sich dem ländlichen Raum annähern, sich mit der Prignitz und der Geschichte Groß Lübens bis zur Architektur von Bauernhöfen befassen. Ein Schwerpunkt dabei ist der Vierseitenhof in Groß Lüben.

Da verwundert es nicht, wenn sie den Hof ansprechen und sich daraus ein reger Austausch zwischen ihnen und den Prignitzern entwickelt. Bei der Frage, ob denn der Zuzug junger Menschen nach Groß Lüben erwünscht sei, ist sich das Publikum schnell einig: „Auf jeden Fall. Jedes neue Gesicht ist willkommen“, meldet sich ein Mann zu Wort.

Eine Groß Lübenerin, die sich ebenfalls über die jungen Gesichter und ihr Interesse am Dorf freut, ist Rosemarie Mattik. Die 1940 in Bälow geborene Frau hat den jungen Menschen sogar eine Flasche Sekt mitgebracht, damit sie den Abend gebührend begehen können. 60 Jahre lebe sie nun schon in Groß Lüben, habe selbst oft die Tiere im Stall des Vierseitenhofs gefüttert. Sie erinnere sich noch gut an das Ehepaar Ploigt, die den Hof bis 2014 bewohnt hatten. Das freundliche Paar Lotti und Otto hatten in der LPG gearbeitet und schließlich ihre Rente auf dem Hof verbracht.

Für die Studierenden aus Hessen ist die Prignitz neues Terrain. Dass sie hier sind, liegt an ihrer Dozentin Lola Meyer, die seit kurzem in dem Vierseitenhof wohnt. Manche von ihnen studieren erst im zweiten Bachelorsemester, andere sind bereits im Masterstudium. Sie nehmen es mit Humor, dass sie den Prignitzern Vorträge über die Prignitz halten. Das Publikum ist geduldig, zeigt sich ehrlich interessiert und verzeiht bereitwillig die eine oder andere Ungenauigkeit der Vortragenden.

Neben der Theorie sollen die jungen Leute Praxiserfahrung auf dem Hof sammeln. Das Haupthaus und die drei Stallgebäude waren zwischen 1848 und 1927 entstanden. Das Stalldach haben sie bereits abgedeckt. Nun wollen sie das Mauerwerk ausbessern und das Dach wieder eindecken.

Tim-Henrik Ehmer, Architekt im ersten Mastersemester, ist selbst auf einem Vierseitenhof groß geworden. In Weißenhasel, einem Dorf südöstlich von Kassel. Sein Vater ist Schreiner. „Ich bin immer schon in der Werkstatt gewesen“, begründet er sein Interesse, an der Arbeit am historischen Bau.

Er erkenne viele Parallelen in der Bauweise des Prignitzer Hofes und jenen in Hessen. Gewöhnen müsse er sich hingegen noch an das flache Land und die Weite.