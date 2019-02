Wittenberge : Musik am Nachmittag im Kulturhaus

Die Konzertreihe „Musik am Nachmittag“ findet am 10. März um 14 Uhr mit einer besonderen Ausgabe des Klassikkonzerts eine Fortsetzung.

von svz.de

08. Februar 2019, 11:45 Uhr

Die Konzertreihe „Musik am Nachmittag“ findet am 10. März um 14 Uhr mit einer besonderen Ausgabe des Klassikkonzerts passend zum Frauentag eine Fortsetzung. Es erklingt im Kulturhaus virtuose Klassik, dargeboten von Spitzensolisten und jungen Künstlern der Kreismusikschule Prignitz. Die Musiker spielen Kompositionen von Chopin, Mozart, Verdi, Wagner und vielen mehr. Gesangliche Highlights setzen Sopranistin Nicolle Cassel und Bariton Felix Rumpf. „Musik am Nachmittag“ ist ein Projekt der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation. Karten gibt es in der Touristinformation.