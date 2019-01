Wittenberge : Mit Taschenlampe und Funkgerät

Der Kleingärtner Manfred Starke war 20 Jahre als Sicherheitspartner tätig.

von Barbara Haak

10. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Stunden, in denen Manfred Starke, ausgerüstet mit einer Taschenlampe und einem Funkgerät, zu später Stunde durch die Gartenanlage Heidstückenweg streift, sind vorbei. Ende des Jahres war der Kleingärtner noch einmal als Sicherheitspartner unterwegs. Nun ist er altersbedingt offiziell aus diesem Ehrenamt ausgeschieden. Am Dienstag dankten ihm Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann und Dieter Umlauf, Leiter der Polizeiinspektion Prignitz, für 20 Jahre Engagement als Sicherheitspartner.

Den Einsatz, den Mitglieder aus der Vereinsanlage, und damit auch Manfred Starke, als Sicherheitspartner leisten, weiß als Vereinsvorsitzender im Heidstückenweg auch Peter Ebel zu schätzen, wie er sagt: „Sind nachts in der Anlage zu unregelmäßigen Zeiten Kleingärtner unterwegs,“ schrecke das Leute ab, die nicht Gutes im Sinn haben. Dass in der Vereinsanlage relativ wenig Einbrüche und Randale vorkommen, führt Ebel auch auf diese nächtlichen Kontrollgänge zurück. „Sie tragen auf jeden Fall zu mehr Sicherheit und Ordnung bei.“ Deshalb plädiert Ebel in Richtung Polizei und Landesregierung auch dafür, dass weiterhin Sicherheitspartnerschaften unterstützt und gefördert werden.

Sicherheitspartner – sie sind immer mindestens zu zweit unterwegs – halten engen Kontakt zur Polizei. „Aber wir sind keinesfalls Hilfspolizisten, haben keine besonderen Befugnisse“, sagt er. Wenn ihm oder einem anderen Kleingärtner bei den nächtlichen Gängen etwas besonderes merkwürdig vorgekommen sei, „dann haben wir uns zurück gezogen und die Polizei verständig“. Auch Starke ist davon überzeugt, dass die Ehrenamtler, die zu später Stunde oder nachts ihre Runden drehen, zu mehr Sicherheit und Ordnung in den Kleingartenvereinen beitragen können. „Diese Sicht bestätigen auch die Sicherheitspartner aus anderen Anlagen, mit denen wir regelmäßig Kontakt hatten, um uns auszutauschen“, sagt Starke.