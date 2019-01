Mit 1,47 Promille unterwegs

von Paul Grotenburg

14. Januar 2019, 12:07 Uhr

In der Nacht zu Samstag kontrollierte die Polizei einen Mann, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Wittenberge unterwegs war und gleichzeitig 1,47 Promille hatte. Dies ergab ein Alkoholtest. Eine Blutentnahme erfolgte im Kreiskrankenhaus in Perleberg. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.