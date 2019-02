Prignitz : Mit 1,4 Promille am Steuer

von svz.de

04. Februar 2019, 09:25 Uhr

Die Beamten der Polizeiinspektion Prignitz kontrollierten am vergangenen Wochenende an verschiedenen Orten der Prignitz mit dem Schwerpunkt auf Alkohol- und Rauschmittelverstoße am Steuer.

Bei diesen Kontrollen wurden bis zum Sonntagmorgen insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt, teilte die Polizei mit.

Spitzenreiter war ein Autofahrer, bei dem 1,4 Promille festgestellt wurde. Ein anderer Fahrer pustete 0,81 Promille, gleichzeitig konnten bei ihm typische Anzeichen für einen Drogenkonsum erkannt werden. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. In beiden Fällen erwartet die Fahrzeugführer ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die jeweiligen Verkehrsbehörden prüfen zusätzlich die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges. Allen „berauschten“ Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, die Führerscheine wurden eingezogen und es wurde Anzeige erstattet.

Die Polizei weist darauf hin, dass bereits eine Atemalkoholkonzentration von 0,3 Promille unter bestimmten Voraussetzungen zum Verlust des Führerscheins und einer Anzeige wegen Trunkenheit führen kann. Dieser Wert könne bereits mit dem Genuss von zwei Bieren á 0,5 Litern erreicht werden.