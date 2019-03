Lenzen : Ministerium informiert Einwohner

von svz.de

01. März 2019, 09:34 Uhr

Das Landwirtschaftsministerium will künftig die Bevölkerung regelmäßig über Maßnahmen zur Sanierung des Rudower Sees informieren. Das hat die ministeriell geführte Arbeitsgruppe Rudower See auf ihrer jüngsten Sitzung in Neuruppin beschlossen. Darüber informierte Amtsdirektor Harald Ziegeler die Stadtverordneten von Lenzen.

Ergebnisse der bisherigen Maßnahmen sollen auf einer Einwohnerversammlung bekannt gegeben werden. Diese sei aller Voraussicht nach in der ersten Junihälfte geplant, so Ziegeler.