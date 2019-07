Perleberg : Medienzentrum geschlossen

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Kreismedienzentrum Prignitz ist aus betrieblichen Gründen am 30. Juli geschlossen, teilt die Kreisverwaltung mit. Es hat dafür am 31. Juli in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. In der Woche vom 12. bis 16. August bleibt das Kreismedienzentrum ebenfalls geschlossen. In der Zeit vom 16. bis 27. September findet das 28. Kinderfilmfest des Landes Brandenburg „Lasst uns mal machen!“ statt. In dieser Zeit ist das Kreismedienzentrum auch geschlossen.