Breese : Märchen erwärmen die Herzen

von Martina Kasprzak

28. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Märchenaufführungen zum Jahresende sind nach wie vor überaus beliebt. In Kletzke lädt seit Jahren die Gruppe „Sagenhaft“ zu Vorführungen ein. Am Freitag war Premiere, am Sonnabend folgt der zweite Märchenabend. Auch an der Waldschule und in der Kita Breese war Märchenzeit. „Die goldene Gans“ der Gebrüder Grimm spielten Eltern, Lehrer und Erzieher. Hier Sabrina Borowski (r.) als Hauptfigur und Bruder Dümmling, mit Ramona Winter als graues Männchen.