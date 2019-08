von Martina Kasprzak

02. August 2019, 05:00 Uhr

An der 2015 freigegebenen sanierten Kleinower Ortsdurchfahrt wurden jetzt Mängel beseitigt. „Es handelte sich um eine Gewährleistungsabnahme“, erklärte Landkreis-Sprecher Frank Stubenrauch auf Nachfrage. Mängel hatten sich an den Wasserabflussdeckeln gezeigt. Die Deckschicht war porös, so dass die Oberfläche behandelt und Teer aufgetragen wurde.