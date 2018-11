Perleberg : Lkw reißt sich Tank auf

Lastwagen kollidiert mit Bordstein. 600 Liter Diesel abgepumpt

30. November 2018, 15:05 Uhr

Am Donnerstagabend um 19.01 wurden die Feuerwehren aus Perleberg und Spiegelhagen mit dem Stichwort „auslaufende Flüssigkeit“ alarmiert. Ein Lkw hatte sich beim Verlassen der Tankstelle in der Hamburger Straße den Tank an der Bordsteinkante aufgerissen. „Da er gerade getankt hatte, sind wir beim Eintreffen davon ausgegangen, dass es sich um 1000 Liter Kraftstoff handelt“, so Einsatzleiter Ralf Arnoldt. Letztlich mussten die 15 Kameraden zirka 600 Liter abpumpen. Dazu wurde auch der Feuerwehrtechnische Dienst nachalamiert, der die Dieselpumpe, Fässer und Kanister mitbringt. Der ausgelaufene Dieselkraftstoff wurde abgestreut.

„Dreieinhalb Stunden hat der Einsatz gedauert“, sagt Ralf Arnoldt. „Allein für das Abpumpen haben die Kameraden drei Stunden benötigt.“

Ob gegebenenfalls noch Erdreich abgetragen werden muss, konnte Ralf Arnoldt nicht sagen. Das müsse das kreisliche Umweltamt entscheiden, die ebenfalls vor Ort waren. Ein Vertreter des Amtes war gestern nicht zu erreichen. Der Diesel wurde beim Feuerwehrtechnischen Zentrum eingelagert, bis ihn die Spedition sich abholt.