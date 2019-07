Retzin : Landrat bei Kunst im Dorf

von svz.de

23. Juli 2019, 06:36 Uhr

Noch bis zum 11. August stellt der Perleberger Künstler Thomas Richter im Rahmen der Reihe „Kunst im Dorf“ im Dorfgemeinschaftshaus in Retzin aus. Er gibt den interessierten Besuchern einen Einblick in 50 Jahre Malerei. Landrat Torsten Uhe hat sich für die letzte Ausstellungswoche angekündigt. So will er am 8. August um 10 Uhr sich die Arbeiten von Thomas Richter ansehen. Wer es dem Landrat gleichtun möchte, der hat immer freitags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr die Möglichkeit dazu. Separate Besichtigungstermine können unter 038789/60733 vereinbart werden.