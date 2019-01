Landjugend bei Grüner Woche

von René Hill

„Unsere IGW-Fahrt stößt auf großes Interesse“, sagt Carsten Pusch, Sozialarbeiter bei der Berlin-Brandenburgischen Landjugend. „Alle 15 Plätze sind belegt. Und so starten wir am 19. Januar zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin.“ Die Teilnehmer kommen aus Wittenberge, Groß Pankow, Plattenburg, Pritzwalk und Karstädt und sind überwiegend Vertreter der sogenannten „Grünen Berufe“. Das IGW-Wochenende hält für die Prignitzer nicht nur den Messebesuch bereit, sondern auch Fachdiskussionen in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und Technik, das Jugendforum mit Wolfgang Thierse (Bundestagspräsident a.D.) sowie das Theaterstück der Rheinischen Landjugend „Et hätt noch immer jot jejange“.