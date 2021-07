Geld für Infrastruktur : Land fördert Feuerwehren – auch die Prignitz profitiert

Rund 368 000 Euro fließen nach Pirow und Wittenberge

Das Land Brandenburg investiert über zehn Millionen Euro in die Infrastruktur der Feuerwehren. Auch in der Prignitz werden drei Projekte gefördert, gab das Ministerium für Inneres und Kommunales gestern bekannt. So erhält das Amt Putlitz-Berge eine Förderung für den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Pirow. Die Stadt Wittenberge profitiert den Angab...

