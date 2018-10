Gymnasiasten aus Wittenberge : Kunst trifft auf Chemie

Schüler gestalten für IOI Oleo Tafeln mit Graffiti. Unternehmen bedankt sich bei Schule und Feuerwehr für Unterstützung.

von Hanno Taufenbach

13. Oktober 2018, 12:00 Uhr

Zehn Meter lang, 20 Quadratmeter groß, Zeitfenster vier Stunden, fünf Schülerinnen mit der Spraydose. Das Ergebnis ist ein spannendes Bild über den einzigen Chemiebetrieb der Prignitz: die IOI Oleo GmbH. Anlässlich des Tages der offenen Tür vor knapp drei Wochen haben Wittenberger Gymnasiasten aus dem Kunstkurs dieses Graffiti-Werk geschaffen. In dieser Woche bedankte sich der Betrieb dafür.

„Unsere Produkte stecken nicht nur in Lippenstiften“, spielt Jerrit Kahmann auf das meist zitierte Beispiel an. Die in Wittenberge produzierte Leinöl-Fettsäure ist Bestandteil von Farben und Lacken, ergänzt der Personalleiter. Deshalb lag ein Graffiti-Projekt nahe. Außerdem hätten Chemiebetrieb und Graffiti häufig ein negatives Image. „Zusammen mit den Schülern zeigen wir, dass es auch anders geht“, ergänzt Kahmanns Kollegin Kathrin Bindig.

In der Tat sind die großen Tafeln mit ihren geschwungenen Röhren und versteckten Symbolen sehenswert. Im Werk verteilt werden sie ausgestellt. Eine Tafel erhielt die Schule zum Dank. Zusätzlich bekam der Förderverein 200 Euro. Sie stammen aus dem Erlös des Kuchenbasars. „Wir Mitarbeiter hatten selbst gebacken“, sagt Bindig.

Die Freude bei Kunstlehrerin Kathrin Lockenvitz ist groß. Einerseits über die Geldspende, sie kommt in das Sparschwein für den geplanten Brennofen, andererseits freut es sie besonders, dass wieder einmal ihre Schüler an so einem spannenden Projekt teilnehmen durften, das ein Berliner Künstler geleitet hatte.

„Immer häufiger kommen die Aufträge zu uns“, sagt sie. Die Ergebnisse kann man im Stadtbild und in vielen öffentlichen Gebäuden sehen. Für ihre Schüler sei das eine Auszeichnung und im aktuellen Fall sei Graffiti besonders spannend. „Damit können wir in der Schule ja nicht arbeiten“, begründet sie. Bei der Übergabe waren die Künstler aus der 10. Klasse selbst nicht anwesend sie schrieben eine Klausur. Dafür kamen Schüler aus den 7. Klassen. So können sie erfahren und sehen, welche Möglichkeiten der Kunstkurs am Gymnasium biete.

„Kunst ist einfach toll, da kann ich Sachen aus mir heraus, Begabungen spielen lassen“, meint Annemarie Hato. Sie würde gerne solche Projekte aktiv begleiten. „Dann kannst du dich bewerben“, ermuntert sie Kathrin Lockenvitz. Schulleiter Andreas Giske verweist auf einen weiteren Aspekt: „Hier haben sich Schule, Kunst und Wissenschaft miteinander verbunden. Indirekt lernten Schüler einen Betrieb kennen, den sie sich sonst vielleicht nicht angeschaut hätten.“ Giske selbst möchte Kunst und Musik an der Schule weiter fördern. „Beides ist wichtig für einen Ausgleich zum Unterricht.“

Jerrit Kahmann hatte am Mittwoch noch einen zweiten Termin. Am Abend übergab er der Feuerwehr eine Spende von 500 Euro. Die Kameraden hatten das Unternehmen am Tag der offenen Tür unterstützt, unter anderem Technik ausgestellt, Einsatzübungen vorgeführt. Das Geld stammt aus dem Imbissverkauf, den die Kameraden übernommen hatten. „Unsere Firma hatte den Betrag dann aufgerundet“, sagt Jerrit Kahmann.