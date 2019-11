Ermittlung gegen Bürgermeister : Kripo schließt Ermittlungen gegen David Leu ab

Polizei über gibt Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft Neuruppin

von Silvia Passow

14. November 2019, 17:35 Uhr

Die Kriminalpolizei in Perleberg hat ihre Ermittlungen gegen Weisens Bürgermeister David Leu abgeschlossen. Das bestätigt auf Anfrage Dörte Röhrs von der Polizeidirektion in Neuruppin. Die Ergebnisse werden jetzt der Staatsanwaltschaft Neuruppin übergeben. Sie muss entscheiden, ob und welche Schritte sie ergreift, so Röhrs. Zu den Details äußert sich die Polizei nicht.

Mitte August hatte die Unabhängige Wählergemeinschaft Weisen (UWG) gegen Bürgermeister David Leu Anzeige erstattet. Die UWG wirft Leu Verstoß gegen das Briefgeheimnis, Verletzung des Datenschutzes und Diebstahl vor. David Leu soll, so schilderte es Nico Ziegler, Fraktionsvorsitzender der UWG, einen an Amtsdirektor Torsten Jacob adressierten Brief unerlaubter Weise geöffnet haben.

Diesen Brief habe Ziegler am 11. Juli während einer Einwohnersprechstunde der Verwaltung den Mitarbeiterinnen mitgegeben. Verstöße gegen das Briefgeheimnis sind eine Straftat. Leu selbst hat die Vorwürfe bisher gegenüber unserer Redaktion nicht kommentieren wollen.

Die Kripo habe mehrere Zeugen vorgeladen und auch David Leu selbst befragt. Die dafür notwendigen Termine zu vereinbaren, habe Zeit in Anspruch genommen. Zudem bearbeiten die Kollegen der Kripo mehrere Fälle parallel, erklärt Röhrs den rund dreimonatigen Bearbeitungszeitraum.