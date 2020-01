KMG schließt Klinik in Havelberg

Das Haus macht jährliches Defizit von rund 1,7 Millionen Euro / Im März soll Seniorenheim öffnen

von Hanno Taufenbach

13. Januar 2020, 15:33 Uhr

Das Krankenhaus in Havelberg wird schließen. Aus wirtschaftlichen Gründen hat sich die KMG als Eigentümerin dazu entschieden, informiert der Bad Wilsnacker Gesundheitskonzern in einer Pressemitteilung. Der Standort werde aber nicht aufgegeben. Schon im März soll dort ein Seniorenheim betrieben werden. Pressesprecher Franz Christian Meier betont gegenüber unserer Zeitung, dass keine weiteren Kliniken auf dem Prüfstand stehen. Die KMG betreibt unter anderem noch Häuser in Pritzwalk und Wittstock.

Bereits im April 2018 musste eine der beiden Stationen komplett geschlossen werden. Grund dafür waren stetig sinkende Patientenzahlen, heißt es in der Mitteilung. Auch die seither interdisziplinär betriebene Station im Erdgeschoss mit 37 Betten erreiche keine Vollbelegung.

„Von Januar bis Oktober 2019 waren hier durchschnittlich 21 Betten pro Tag belegt, zuletzt teilweise nur noch elf Betten täglich“, informiert die KMG. Damit sei der im vergangenen Jahr gefasste Plan, zumindest eine Station weiter zu betreiben, nicht durchführbar.

Parallel zu den gesunkenen Patientenzahlen hätten kaum noch schwierige Operationen am Klinikum stattgefunden. Ausreichende Patientenzahlen und eine durchschnittlich höhere Fallschwere seien aber Voraussetzung dafür, dass ein Krankenhaus dauerhaft bestehen kann.

Die Patientenzahlen und die Fallschwere sind wichtig für den Ausbau medizinischer Spezialisierungen. „Externe Zertifizierungen sind zu Recht an Fallzahlen gebunden“, erklärt das Unternehmen. Gleichzeitig investiere KMG massiv mit Eigenmitteln in die Einrichtungen – in hochmoderne Medizintechnik, qualifiziertes Personal und in die Gebäudestruktur, heißt es. Aber nicht in Havelberg: „Bei einem Defizit von durchschnittlich 1,7 Millionen Euro im Jahr seit 2015 ist das mit dem Klinikum in Havelberg nicht möglich.“

Dennoch sei sich die KMG ihrer medizinischen Verantwortung bewusst. Sie will die Folgen der Schließung zumindest etwas abmildern. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und deren Angehörige soll ein kostenloser Shuttle-Service für vom Havelberger Standort zum KMG Klinikum Kyritz und zurück eingerichtet werden. Für Notfallpatienten, die von sich aus zum bisherigen Krankenhaus kommen, soll eine Notfallklingel eingerichtet werden. Diese werde mit der Rettungswache in Havelberg verbunden sein.

Den Angestellten des Krankenhauses droht nicht automatisch die Arbeitslosigkeit. „Eine Vielzahl der bestehenden Arbeitsplätze bleibt erhalten“, verspricht die KMG. Das Seniorenheim soll nur eine von mehreren neuen Einrichtungen in Havelberg werden. Mit dem Land Sachsen-Anhalt finden Gespräche über die Etablierung weiterer ambulanter medizinischer Angebote statt.

Diese Pläne hat die KMG am gestrigen Montag nochmals forciert. Politiker des Landes Sachsen-Anhalt, des Landkreises Stendal, der Stadt Havelberg sowie Vertreter der Krankenkassen sollen gemeinsam die Zukunftspläne des Gesundheitsstandortes Havelberg erörtern. Mit der Eröffnung des Seniorenheims komme die KMG einer Verpflichtung nach, die 2013 mit mehreren Partnern in einem Zuwendungsvertrag geschlossen wurde. Darin hatte sich die KMG verpflichtet, das Krankenhaus im Falle der Unwirtschaftlichkeit in eine Pflegeeinrichtung umzuwidmen.